День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 10:13

Экономист объяснил, почему не растут акции нефтегазового сектора России

Экономист Кабаков: укрепление рубля замедляет рост акций нефтегазового сектора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Укрепление рубля замедляет рост акций нефтегазового сектора России, снижая выручку экспортеров и нивелируя выгоду от дорогой нефти, заявил в беседе с Readovka.news экономист Ярослав Кабаков. Он отметил, что мировые цены на этот ресурс действительно остаются высокими. Тем не менее это не приводит к взлету акций в секторе нефти и газа, поскольку связь между ними и глобальной стоимостью нарушилась.

Сейчас мировой рынок пошатывается в связи с геополитическими рисками и дефицитом предложения, подчеркнул Кабаков. При этом российская отрасль нефти и газа существует по своим законам. Эксперт добавил, что на эту сферу влияют не только положение национальной валюты, но и изменения налоговой нагрузки, демпфер, а также перераспределения доходов.

Теперь фондовый рынок сильнее зависит от дивидендных ожиданий, налоговой политики и внутренней ликвидности, чем от котировок Brent. По словам экономиста, это переходное состояние продлится от нескольких недель до нескольких месяцев. Корреляция вернется, если высокая нефтяная цена встретится со слабой либо стабильной нацвалютой.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что российский бюджет дополнительно получит около 200 млрд рублей в связи с ростом цен на нефть. Глава ведомства отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца примерно одинаковы.

Экономика
нефть
акции
экономисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
Захарова резко пристыдила россиян за жалобы на отключения интернета
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.