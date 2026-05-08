Экономист объяснил, почему не растут акции нефтегазового сектора России

Укрепление рубля замедляет рост акций нефтегазового сектора России, снижая выручку экспортеров и нивелируя выгоду от дорогой нефти, заявил в беседе с Readovka.news экономист Ярослав Кабаков. Он отметил, что мировые цены на этот ресурс действительно остаются высокими. Тем не менее это не приводит к взлету акций в секторе нефти и газа, поскольку связь между ними и глобальной стоимостью нарушилась.

Сейчас мировой рынок пошатывается в связи с геополитическими рисками и дефицитом предложения, подчеркнул Кабаков. При этом российская отрасль нефти и газа существует по своим законам. Эксперт добавил, что на эту сферу влияют не только положение национальной валюты, но и изменения налоговой нагрузки, демпфер, а также перераспределения доходов.

Теперь фондовый рынок сильнее зависит от дивидендных ожиданий, налоговой политики и внутренней ликвидности, чем от котировок Brent. По словам экономиста, это переходное состояние продлится от нескольких недель до нескольких месяцев. Корреляция вернется, если высокая нефтяная цена встретится со слабой либо стабильной нацвалютой.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что российский бюджет дополнительно получит около 200 млрд рублей в связи с ростом цен на нефть. Глава ведомства отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца примерно одинаковы.