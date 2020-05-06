Стоимость нефти Brent выросла до 29,37 доллара за баррель

https://static.news.ru/photo/0cd42dfc-5f27-11ea-88b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Данные торгов, по информации на 14 мая, свидетельствуют о том, что на фоне оптимизма вокруг внезапного сокращения запасов нефти в США мировые цены на сырьё начали расти. Так, например, стоимость июльских фьючерсов североморской нефтяной смесь марки Brent выросла на 0,62% и достигла отметки в $29,37 за баррель.

Цена июньских фьючерсов на сырьё марки WTI по состоянию на 07:56 мск — $25,62 за баррель.

Аналитики отмечают, что росту цен поспособствовало сокращение запасов в Штатах. Коммерческие запасы в США за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 0,7 млн баррелей — до 531,5 млн баррелей.

Однако, подчеркнули эксперты, наблюдаемая тенденция с ценами на нефть ограничена опасениями перед возможной второй волной пандемии коронавирусной инфекции. Эта обеспокоенность сдерживает показатели роста, в то время как в КНР и Южной Корее были выявлены новые случаи заражения, передаёт Reuters.

Как ранее писал NEWS.ru, Москва и Эр-Рияд отметили начало восстановления мировой экономики и спроса на нефть. Кроме того, стороны оценили и ослабление обеспокоенности по поводу ограничений мировых нефтехранилищ. Об этом сообщается в совместном заявлении министерств энергетики двух стран.