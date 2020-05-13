Россия и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на нефтяном рынке

https://static.news.ru/photo/784fef0a-9526-11ea-a188-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Москва и Эр-Рияд отметили начало восстановления мировой экономики и спроса на нефть. Кроме того, стороны оценили и ослабление обеспокоенности по поводу ограничений мировых нефтехранилищ. Об этом сообщается в совместном заявлении министерств энергетики двух стран.

Заявление было составлено после разговора глав энергетических ведомств РФ и Саудовской Аравии.

Москва и Эр-Рияд довольны появившимися признаками улучшения экономических и рыночных показателей, особенно ростом спроса на нефть и ослаблением обеспокоенности по поводу ограниченности нефтяных хранилищ, в то время как различные страны по всему миру начинают выходить из режимов жёстких ограничений, — цитирует заявление ТАСС.

В документе также подчёркнуто, что стороны «твёрдо привержены достижению рыночной стабильности и ускорению восстановления баланса на нефтяном рынке». Российское министерство при этом приветствует намерение саудитов, ОАЭ и Кувейта провести дополнительные сокращения нефтедобычи в июне. По мнению сторон, это поможет ускорить процесс восстановления баланса на рынке нефти.

Как писал NEWS.ru, заседание министров комитета мониторинга ОПЕК+ состоится 8 июня.