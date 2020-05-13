Заседание министров комитета мониторинга ОПЕК+ состоится 8 июня

https://static.news.ru/photo/9b684f66-94fc-11ea-8c40-fa163e074e61_660.jpg Фото: OPECSecretariat/facebook.com

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ проведёт виртуальную встречу 8 июня 2020 года. Министерские встречи в большом составе пройдут 9 и 10 июня.

Встреча JMMC (министерский мониторинговый комитет. — NEWS.ru) состоится 8 июня, а технический комитет (JTC) пройдёт раньше — 4 июня, — передаёт ТАСС слова источника.

Он добавил, что ОПЕК также проведёт заседание экономического совета при секретариате 2–3 июня.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Как ранее писал NEWS.ru, государства, входящие в ОПЕК+, не собираются пока переносить общее заседание, намеченное на июнь в формате видеоконференции. Об этом сообщил источник в одной из делегаций альянса.