Страны ОПЕК+ сохраняют планы провести общее заседание в июне

https://static.news.ru/photo/1664cac4-9385-11ea-954d-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Franz Perc/Global Look Press

Государства, входящие в ОПЕК+, не собираются пока переносить общее заседание, намеченное на июнь в формате видеоконференции. Об этом сообщил источник в одной из делегаций альянса.



Договорённости о следующей плановой встрече, которую назначили на 10 июня, были достигнуты по итогам заседания в апреле. Целью мероприятия станет обсуждение результатов новой сделки и дальнейшие действия по ней.

Запланировано провести встречу в июне. Но точная дата неизвестна, пока не было обсуждений по этому поводу. Это может быть и раньше, и позже 10 июня, — сказал собеседник РИА Новости.

Он также подчеркнул, что никакой конкретики пока нет. По словам инсайдера, скорее всего, картель обсудит ситуацию на рынке и влияние на него сделки.

Дискуссии, которые ведутся между некоторыми странами ОПЕК+, пока не могут дать предварительную оценку сделке по нефтедобыче, ведь всё зависит от ситуации с COVID-19, — пояснил источник.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Как писал NEWS.ru, ранее в ОПЕК назвали дату стабилизации мирового рынка нефти.