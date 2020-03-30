https://static.news.ru/photo/d6f5aeb6-72f1-11ea-b325-fa163e074e61_660.jpg Фото: drpepperscott230 /pixabay.com

Цена нефти, добываемой в Мексике, опустилась до $10,37 за баррель. Минимальной отметки стоимость мексиканской нефти достигла впервые за 21 год.

Аналитики государственной нефтегазовой компании Pemex сообщают о том, что нефть подешевела с 27 марта 2020 года на 20,3%.

Глава департамента финансово-экономического анализа банка Base Габриэла Сильер считает, что резкое падение цен связано с «нефтяной войной» между Россией и Саудовской Аравией, а также с избыточным предложением на рынке, отмечает ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru ранее, по данным на 18 марта 2020 года, стоимость мексиканской нефти опустилась до $18,78 за баррель. Эксперты связывали падение цен на нефть с распространением коронавирусной инфекции и его влиянием на мировую экономику.