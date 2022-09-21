Стоимость доллара достигла максимального уровня за 20 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

21 сентября стоимость доллара на торгах подскочила до максимума за 20 лет, сообщает Reuters. Объявление частичной мобилизации в России оказало влияние на рынки накануне очередного агрессивного повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Индекс доллара достиг нового 20-летнего максимума, поднявшись против евро и фунта, в то время как европейские фондовые индексы упали до нового 11-недельного минимума на открытии, — говорится в сообщении.

Впервые с 2002 года индекс DXY, отражающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, подскочил более чем 0,5% и достиг отметки в 110,87%.

По данным издания, объявление частичной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ усугубили озабоченность по вопросу экономических перспектив региона, сильно пострадавшего от сокращения Московй поставок газа в Европу.

В итоге евро рухнул до двухнедельного минимума — его стоимость составляет $0,9885. Фунт стерлинго упал до 37-летнего минимума в $1,1304. Ожидается, что ФРС поднимет процентные ставки в третий раз.