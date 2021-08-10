Степашин рассказал о гнилых трубах в системе ЖКХ

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин оценил износ коммунальной инфраструктуры в России в 60–70%. Его слова приводит ТАСС.

У нас в стране от 60% до 70% — абсолютный износ инфраструктуры, ещё с советских времён остались гнилые трубы, — сказал Степашин.

Он уточнил , что в ближайшее время фонд ЖКХ получит до 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Эти деньги направят на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в регионах, включая водопровод, очистные сооружения и канализацию.

Ранее сообщалось, что жители России стали тратить больше денег на оплату услуг ЖКХ. Наибольшая средняя сумма платежа за «коммуналку» зафиксирована в Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге. Так, средний чек жителей Тюмени в первом полугодии 2021 года составил 4446 рублей, у москвичей — 3518 рублей, а у петербуржцев — 3002 рубля. В среднем по России сумма среднего чека за указанный период поднялась на 11% и составила 3459 рублей. Причинами этого стали пандемия коронавируса, заставившая людей оставаться дома, а также связанный с пандемией запрет на пени и штрафы за просрочку платежей.