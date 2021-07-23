Россияне стали тратить больше денег на ЖКХ

Жители России в первой половине 2021 года стали тратить больше денег на оплату услуг ЖКХ. Наибольшая средняя сумма платежа за «коммуналку» зафиксирована в трёх российских городах — Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Банк изучил данные о тратах своих клиентов. Так, в мобильном приложении кредитной организации замечено, что средний чек жителей Тюмени в первом полугодии составил 4446 рублей, у москвичей — 3518 рублей, а у петербуржцев — 3002 рубля. В среднем по России сумма среднего чека за указанный период поднялась на 11% и составила 3459 рублей.

Причин несколько. Во-первых, пандемия коронавируса, которая началась в 2020 году, из-за которой жители городов были вынуждены работать удалённо на дачах и в загородных домах, сократив тем самым потребление воды и электричества в городе. Во-вторых, введённый на фоне пандемии в апреле прошлого года запрет поставщикам услуг на требование от потребителей уплаты пени и штрафов за просрочку платежей. Кроме того, в этом году зима оказалась холоднее, чем в прошлом. Отсюда траты на отопление и дополнительные источники тепла (например, обогреватели).

Ранее стало известно, что россияне стали больше экономить на покупке продуктов из-за повышения цен в магазинах во втором квартале 2021 года. Одной из основных причин подобной тенденции аналитики назвали рост цен на товары повседневного спроса. Потребители стали чаще посещать магазины, однако при каждом визите покупали меньше товаров по сравнению с прошлым годом.