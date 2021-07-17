Россияне стали меньше тратить денег из-за роста цен в магазинах

Россияне стали больше экономить на покупке продуктов из-за повышения цен в магазинах во втором квартале 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

Только 40% респондентов выразили готовность к покупке новых вещей в магазинах, тогда как показатели первого квартала составляли 42%. По подсчётам компании, 71% россиян продолжают экономить.

В частности, 68% ограничивают себя в тратах на развлечения вне дома, 67% - в покупке одежды, 61% - в походах в кафе и рестораны, 54% - в отпуске, 46% - в покупке еды навынос и доставке готовых блюд.

Одной из основных причин подобной тенденции аналитики назвали рост цен на товары повседневного спроса, о чём заявили около трети опрошенных (33%). Эксперты отметили, что потребители стали чаще посещать магазины, однако при каждом визите покупали меньше товаров по сравнению с прошлым годом.

При этом половина опрошенных сохранили уверенность в своём финансовом положении. Директор по аналитике и консалтингу «NielsenIQ Россия» Марина Волкова назвала подобную ситуацию странной.

Половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но продолжают сокращать расходы, — подчеркнула она.

В свою очередь, индекс потребительского оптимизма в России вырос с 89 до 90 пунктов, что означает преобладание осторожного отношения к готовности тратить деньги и перспективам на рынке труда.

При этом «отличными» и «хорошими» шансы найти работу в ближайшем будущем назвали 38% респондентов, что на 3% больше показателей первого квартала. В то же время доля положительно оценивающих свой материальный доход увеличилась незначительно – с 48% до 49%.

Ранее россиян предупредили о повышении цен на хлеб. Хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении с августа цен на свою продукцию на 7-12%. По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, что в дальнейшем приведёт к существенному скачку цен на этот продукт.