Стало известно, закроется ли «Макфа» из-за ареста ее акций Адвокат Фролов: «Макфа» не прекратит работу из-за ареста ее акций

Фото: Ахметов Вадим/URA.RU/TASS

Производитель макарон «Макфа» не прекратит работу из-за ареста акций судебным приставом. Об этом NEWS.ru заявил адвокат, партнер «BMS Law Firm» Денис Фролов. Ранее Генпрокуратура подала в Центральный райсуд Челябинска иск к бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и его бизнес-партнеру Вадиму Белоусову о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с ней компаний в интересах РФ. Пристав арестовал акции «Макфы» и других компаний для обеспечения этого иска.

Из того, что я вижу в новостях, арестовали деньги у физических лиц, а у юридических лиц арестовали акции. То есть деньги у «Макфы» не арестовывали. Арестованные акции — это значит, что не может смениться состав акционеров, пока идет судебное разбирательство. То есть продать эти акции каким-то другим лицам не получится. Деньги у «Макфы» не арестовывали, соответственно, ни о каком прекращении деятельности здесь речи не идет, — сказал Фролов.

Что же касается ареста денег, то ранее сообщалось, что также на 100 трлн рублей арестованы активы родственников и партнеров экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который, как считает Генпрокуратура, владел «Макфой» и другими компаниями. Адвокат Фролов также подчеркивает, что арест денег у физлиц не означает их изъятие. И ответчики могут оспорить этот арест в суде.

1 апреля судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников Белоусова и Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры России. По сообщению журналистов, сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей. В частности, арест наложен на активы зятя Белоусова (на шесть счетов в рублях, долларах и евро «Цифра банке»), матери объявленного в розыск Михаила Юревича, а также других физических и юридических лиц.

Помимо этого, для обеспечения иска Генпрокуратуры, по решению Центрального районного суда Челябинска, арестованы 100% акций таких компаний, как «Макфа», «Первый хлебокомбинат», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское» (акции, принадлежащие Наталье Петрашевой и Наталье Юревич, а также частной кипрской компании «Сула Гранти ЛТД»), принадлежащие родственнице Юревича и зятю Белоусова акции «Челябинскоблгаз», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», принадлежащие нидерландской компании "Эм Джи Си Интернэшнл Б.В. (MGC International B.V.). В итоге в общей сложности, помимо Юревича, Белоусова и его супруги, в качестве ответчиков привлечены 34 компании и 10 граждан.