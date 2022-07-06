Стало известно, в каком возрасте россияне достигают пика в зарплате FinExpertiza: россияне достигают зарплатного пика в возрасте от 30 до 34 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитический портал FinExpertiza опубликовал отчет, в котором показал средний уровень заработных плат в России по возрастным группам. Согласно результатам исследования, лучше всего оплачивается деятельность россиян в возрасте от 30 до 34 лет — их средняя зарплата составляет 57,5 тысячи рублей. Отчет был основан на данных Росстата за 2021 год и опубликован на сайте портала.

При этом специалисты FinExpertiza подчеркивают, что на размер выплат влияет не только возраст, но и пол. Так, у мужчин возраст пиковых зарплат начинается после 30 лет, а подходит к концу к 40 годам. Женщины же получают наибольшую зарплату в возрасте от 25 до 29 лет, в то время как после 30 показатель значительно падает.

По данным экспертов, хуже всего оплачивается труд несовершеннолетних граждан и россиян в возрасте от 18 до 19 лет. Первая группа в среднем получает 25,1 тысячи рублей, вторая — 33,4 тысячи рублей соответственно.

Немногим больше довольствуются граждане пенсионного и предпенсионного возраста. Согласно отчету, россияне в возрасте от 55 до 59 лет в среднем получают на руки 42,1 тысячи рублей. В то же самое время размер выплат для лиц возрастом от 60 лет и более не превышает 40 тысяч рублей.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отмечает, что на Западе оплата труда происходит по другой схеме, поскольку там больше ценится профессиональный трудовой стаж.

В отличие от российского рынка труда, с его характерным относительно ранним зарплатным пиком и последующим снижением трудовых доходов, в западных странах зарплаты растут по мере накопления опыта специалиста. Возможности монетизировать трудовой стаж и добиваться повышения зарплаты по сравнению с молодыми специалистами появляются в условиях развития экономики, усложнения ее структуры и роста доли высокопроизводительных рабочих мест, — считает она.

Ранее замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин заявил, что россияне стали брать больше займов «до зарплаты» и меньше крупных кредитов. По данным бюро, в мае граждане РФ набрали рекордное количество микрокредитов за полгода. Только срочных займов россияне взяли на 2,38 млн рублей.