Стало известно, почему лучше купить доллары прямо сейчас Аналитик Васильев: покупать доллары и евро теперь стало выгоднее

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В настоящее время покупка наличных и безналичных долларов и евро в настоящее время выгоднее, чем это было в предыдущие месяцы. Об этом агентства ПРАЙМ заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он пояснил, что на сегодняшний день спред — разница между ценой покупки и продажи — заметно снизился и стал ближе к биржевому курсу. Однако для части сбережений эксперт все же рекомендовал рассмотреть валюты дружественных стран.

По словам Васильева, в последнее время интерес к долларам и евро снижался в связи с антироссийскими санкциями, а также на фоне политики РФ по снижению доли валют недружественых стран. Однако в следующем году по причине мирового кризиса и спада цен на сырье рубль может ослабеть, в связи с чем аналитик назвал разумным часть сбережений держать в валюте.

При этом он рекомендовал отдать предпочтение валютам так называемых дружественных стран, которые стаблильны к доллару. В число таковых эксперт записал китайский юань, дирхам ОАЭ, гонконгские доллары. Что касается долларов США, то в этой ситуации, чтобы уйти от санкционных рисков, Михаил Васильев предложил россиянам присмотреться к номинированным в валюте облигациям крупных российских компаний.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев предупредил, что несмотря на рост курса тенге из-за повышенного спроса на операции в этой валюте, ее не стоит рассматривать как перспективный инструмент для инвестиций. По его словам, вложения такого рода делаются, когда предполагается активный рост какой-либо валюты по отношению к национальной валюте инвестора. В случае с тенге и рублем такой ситуации не предвидится, так как российская валюта остается устойчивой и опирается на экономику, которая, по словам эксперта, находится в стабильном состоянии.