Стало известно, как литий поможет России сдержать европейскую экономику Экономист Беляев объяснил, как литий поможет России сдержать европейскую экономику

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Литий, несмотря на кажущуюся экзотичность, — это один из основных металлов, который нужен для развития информационных технологий, а именно создания гаджетов, потому что без литиевых батарей они просто не будут работать, заявил NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По его словам, литиевые батареи также используются для электромобилей и в этой связи интерес России к данному сырью оправдан. Если Запад продолжит свою политику в отношении Москвы, а Россия одержит победу в борьбе за боливийский литий, то Европа окажется в зависимости от Москвы.

Пока литиевых месторождений, так как это достаточно экзотический металл, их не так много. Это Австралия, Боливия, пока не начаты новые разработки и не введены новые рудники, а их не так много на самом деле в мире, это достаточно серьезный вопрос мирового развития. Боливийский источник лития серьезен для России. Связи РФ и Боливии достаточно серьезны и прочны для того, чтобы опасаться за их разрыв и какое-то негативное влияние на российскую экономику, — объяснил Беляев.

Он добавил, что если Россия победит в борьбе за боливийский литий и при этом Европа будет привержена санкциям против Москвы, то сложно ожидать встречных дружелюбных шагов со стороны РФ. Если Европа будет привержена открытой и конструктивной экономике на основе неагрессивного отношения к России, то в этом случае можно урегулировать внешнеторговые и внешнеэкономические сферы.

По данным немецкой газеты Die Welt, президент России Владимир Путин может подготовить новую сырьевую ловушку для Запада. Как отмечают журналисты, Россия сейчас является одним из главных претендентов на закупку сырья в Боливии, которая является крупнейшим поставщиком лития в мире. Если это действительно произойдет, Европа окажется в еще большей зависимости от Москвы.