11 февраля 2026 в 09:02

Стали известны прогнозы аналитиков по ключевой ставке после заседания ЦБ

Центробанк может сохранить ключевую ставку в 16% на первом в 2026 году заседании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, считает большинство аналитиков, опрошенных ТАСС. Они полагают, что регулятор учтет ожидаемый всплеск инфляции в начале года и сохранит осторожность.

Эксперты полагают, что ЦБ РФ обратит внимание на рост цен после повышения НДС с 20% до 22% и неопределенность относительно того, насколько уже эффект заложен в цены. На предыдущем заседании в октябре ключевая ставка была снижена на 0,5 процентного пункта. Тогда ЦБ отмечал, что экономика возвращается к сбалансированному росту, а инфляционные показатели снижались, но при этом инфляционные ожидания населения продолжали расти.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин отмечал, что ЦБ РФ в феврале может снизить ключевую ставку до 14–15% и в дальнейшем снижение продолжится. По его мнению, такое решение должно быть аккуратным, чтобы в марте можно было снова снизить показатель. Он также подчеркнул, что уровень ключевой ставки затронет доходность вкладов и наценки по кредитам.

Россия
Центробанк РФ
ключевая ставка
инфляция
НДС
