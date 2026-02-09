Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 11:19

Экономист ответил, снизит ли ЦБ ключевую ставку

Экономист Балынин: ЦБ может снизить ключевую ставку до 14–15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ЦБ РФ в феврале может снизить ключевую ставку до 14–15%, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что в дальнейшем снижение продолжится.

Чем аккуратнее будет шаг регулятора в феврале, тем выше вероятность более серьезного снижения в марте. До марта может измениться фактура по инфляции и другим социально-экономическим показателям, — рассказал Балынин.

Экономист подчеркнул, что снижение ключевой ставки затронет доходность вкладов и наценки по кредитам. По его словам, ближайшее заседание пройдет 13 февраля.

Ранее депутат Анатолий Аксаков рассказал, что Банк России может начать цикл снижения ключевой ставки уже на ближайшем заседании в середине февраля. По его мнению, регулятор сделает первый шаг на 0,5 п. п., а с марта ускорится до 1 п. п. и более, опустив ставку до 9–10% к концу года.

