Стал известен объём соцподдержки в Подмосковье в 2022 году

В 2022 году на социальную поддержку в Московской области направят около 105 млрд рублей — на 10 млрд больше, чем в прошлом. Средства распределят по льготным категориям, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Так, 13 млрд рублей получат ветераны труда и военной службы в качестве компенсации платы за квартиру и жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и в качестве ежемесячной поддержки. 7,3 млрд рублей будут выделены на региональную доплату к основной пенсии. 743 млн рублей запланированы для расходов на санаторно-курортное лечение.

Предусмотрена и поддержка детей. Материнский капитал будет обеспечен суммой в 2 млрд рублей, для ежемесячных выплат в связи с рождением первенца предусмотрены 5 млрд рублей, для оздоровительного детского отдыха — 1,3 млрд рублей. Также заложены 1,5 млрд рублей для компенсации оплаты ЖКУ для многодетных семей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о единовременной выплате на приобретение жилья жителям Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей. Сумма составит 1 млн рублей.