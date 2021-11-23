США заявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из своих резервов

США совместно с КНР, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией объявили о высвобождении части нефти из стратегических резервов. Как говорится в сообщении Белого дома, президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырьё.

Министерство энергетики предоставит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением, — говорится в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что вместе с США аналогичный шаг предпримут ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию. Отмечается, что 32 млн баррелей нефти станут предметом биржевого обмена, еще 18 млн предполагается продать в течение нескольких месяцев.

Ранее власти Соединённых Штатов обратились к нескольким крупнейшим потребителям нефти в Азии с просьбой рассмотреть вариант высвобождения запасов. Этот вопрос на переговорах обсудили лидеры США и КНР Джо Байден и Си Цзиньпин.

Официальный представитель Министерства промышленности Японии подтвердил запрос США по вопросу регулирования цен, однако не уточнил, касался ли он высвобождения запасов. Он добавил, что японские законы не предусматривают использование резервов для корректировки цен. Соответствующую просьбу США подтвердили и в Сеуле. Там, как и в Японии, не считают возможным прибегать к высвобождению запасов из-за роста цен на нефть.