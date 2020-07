США вытесняют Россию с нефтяного рынка

https://static.news.ru/photo/1be64c4c-cc34-11ea-934e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сделка с ОПЕК+ привела к тому, что страны, подписавшие соглашение, в том числе и Россия, снизили экспорт чёрного золота, что сделало их сырьё дороже. При этом Соединённые Штаты получили новые возможности. Такие данные приводит Refinitiv Eikon и европейские трейдеры.

Как пишет Reuters, в июле отгрузки нефти из Америки в Европу впервые выросли с начала действия сделки. По сравнению с уровнем июня 2020 года этот показатель увеличился на 600 тысяч тонн и достиг 3,1 миллиона тонн.

При этом нефть из США сейчас вытесняет традиционные марки для европейских перерабатывающих заводов, в том числе Urals. Российский экспорт снизился на европейскую территорию до минимума двадцатилетней давности.

Американские сланцевые производители, как раньше предупреждали эксперты, сильно пострадавшие от мартовского обвала котировок, смогут восстановить нефтедобычу. При этом для большинства производителей такого вида нефти эти работы нерентабельны при её стоимости ниже $40.

Однако торги на Лондонской бирже ICE говорят о том, что стоимость американской WTI уже поднялась выше данной отметки, а крупные производители из США — Continental Resources Inc., EOG Resources Inc., Parsley Energy Inc. — уже объявили о том, что производство на закрытых скважинах возобновлено.

При этом мировые цены на нефть выросли более чем на 3% на волне общего оптимизма на рынках. На оптимистичные настроения повлияли новости о разработке вакцины от COVID-19, а также итоги саммита ЕС, на котором обсуждался бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией, писал NEWS.ru.