Наиболее вероятным сценарием выхода из ситуации обвала нефтяных котировок экономисты назвали успех переговоров между «Третьим Римом» и «Страной двух святынь» при активном арбитраже «королей сланцевой нефти». Однако после этого возможная трёхсторонняя договорённость о сокращении добычи нефти между РФ, Саудовской Аравией и США будет означать конец эпохи ОПЕК и формирование нового соглашения экспортёров уже с ведущим участием Соединённых Штатов. Таким прогнозом поделилась с NEWS.ru экономист из ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Ряд других опрошенных аналитиков также разделяет преимущество триумвиратного выхода из мирового нефтяного кризиса.

Буквально накануне президент США заявил международной общественности, что Россия и Саудовская Аравия, дескать, выработают некое решение по ценам на нефть в течение нескольких дней. Две страны будут обсуждать вопрос повышения цен на нефть для сохранения национальной нефтяной промышленности, уточнил Дональд Трамп.

Бывший владелец конкурса красоты «Мисс Вселенная» напомнил, что на днях он поговорил по телефону с лидерами двух государств, акцентировав внимание на «очень хорошей» дискуссии с Владимиром Путиным.

Аккурат после этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счёл нужным заявить, что консультации России и Саудовской Аравии по ситуации на нефтяном рынке пока не начались, и на уровне лидеров контакты во всяком случае на пятницу не планируются.

Вместе с тем господин Песков туманно намекнул, что ни о каких сделках взамен ОПЕК+ речи пока якобы также не идёт. Однако все мы уже, конечно, привыкли «доверять» словам бессменного президентского пресс-секретаря.

Вернём читателей в текущий курс дела и напомним, что с начала весны нефтяные котировки снизились почти вдвое вследствие замедления рыночного спроса. Считается, что это стало результатом молниеносной пандемии коронавируса, а также исчерпания всяческих соглашений ОПЕК+. Увы, но участники альянса так и не смогли придти к компромиссу по изменению параметров сделки. РФ придерживалась сохранения текущих условий, а саудиты хотели дополнительно снизить добычу и разработку. Как итог: со вчерашнего дня ограничения на добычу чёрного золота действовать перестали.

К месту, перед этим «человек слова» Песков рассказывал россиянам и всем остальным, что Россия и Саудовская Аравия ценовых войн не ведут, а всё дело просто в неблагоприятной мировой конъюнктуре.

Серьёзный мотив

Glenn Beltz/flickr.com

Если всё-таки будет реализован сценарий трёхсторонних переговоров с авторитетным посредником, это будет означать, что в возвращении Саудовской Аравии за стол переговоров большую роль сыграли именно США, предполагает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

У саудитов есть серьёзный мотив к возвращению за стол переговоров — это огромные бюджетные расходы, которые при текущих ценах на нефть придётся резко сокращать, и неясно, как на это отреагирует население. Кроме того, существенное снижение расходов саудитам сейчас не на руку из-за сложной обстановки в Йемене и возможных новых террористических атак хуситов на нефтяные и, вероятно, не только нефтяные объекты Саудовской Аравии. Наталья Мильчакова заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари»

Но больше всего, отмечает эксперт, сейчас «подгорает» у США, где уже начинаются первые банкротства крупных добытчиков сланцевой нефти.

Опрошенные аналитики считают, что в случае достижения договорённостей между тремя странами скорость восстановления цен будет зависеть от состояния спроса и объёмов сокращения добычи.

В связи с этим можно допускать, что к концу первого полугодия 2020 года цена на нефть Brent может снова вернуться на $35-40 за баррель. Но если же РФ с Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+ договориться не удастся, то сбудется прогноз Goldman Sachs: нефть Brent уйдёт на $20, WTI — на $16-17 за баррель, а банкротств американских сланцевых компаний будет ещё больше.

Виноваты саудиты

Для нефтяного рынка первый квартал текущего года стал наихудшим за последние несколько десятилетий, а ценовая война, развязанная саудитами, после срыва сделки ОПЕК+ поставила на грань выживания заокеанскую нефтяную отрасль, уверен аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.

Так, техасские нефтепроизводители уже бьют тревогу и просят нефтяной регулятор штата провести слушания по вопросу регулирования добычи. Навести порядок на глобальном рынке энергоносителей взялся лично Трамп.

Именно в свете обвала в Штатах Белый дом, путём скрытого давления на Саудовскую Аравию и прямого диалога с Россией, рассчитывает посадить за стол переговоров Москву и Эр-Рияд. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

К слову, стоит напомнить, что в настоящее время во всю идут консультации между министрами энергетики США и РФ по вопросу скорейшей стабилизации мировых цен на нефть.

И если Вашингтону удастся додавить своих ближневосточных партнёров в вопросе сдерживания добычи, цена фьючерсного контракта Brent может подняться к отметкам $31-$32 за баррель, прогнозирует аналитик ГК «ФИНАМ».

Будь проклят, коронавирус

Global Panorama/flickr.com

Основной удар по нефтяным котировкам был нанесён всё-таки ситуацией с коронавирусной пандемией, подозревает младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян. Распад же соглашения ОПЕК+ лишь усугубил ситуацию, отмечает он.

Здесь стоит напомнить, что для поддержания цен на нефть необходимо было согласовать дополнительное снижение добычи всеми участниками, причём в значительно больших объёмах, чем ранее. Саудовская Аравия настаивала на пропорциональном сокращении добычи, отказываясь брать основной удар на себя, несмотря на то, что ей это было бы выгодно сделать даже в одностороннем порядке. Россия согласилась на сокращение своей добычи только на том же уровне, что и в последнем соглашении, и саудиты вышли из сделки. То есть по сути развал договора произошел именно по инициативе Эр-Рияда, которая затем объявила об агрессивном наращивании своей добычи, предлагая скидки потребителям в Европе.

Целью этих действий может быть как принуждение России вернуться к соглашению на условиях Саудовской Аравии или же попытка «выбить» с рынка часть американских сланцевиков. В полноценный успех второй задачи верится с трудом, так как значительная часть добычи там захеджирована. Филипп Мурадян младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА»

Кроме того, продолжает младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА», банкротство отдельных компаний в Соединённых Штатах в краткосрочном периоде не означает, что при восстановлении цен на нефть их добыча не будет увеличиваться уже в составе более крупных игроков. По его суждению, «текущая ситуация бьёт в первую очередь по интересам США и, учитывая важную роль этой страны в политической жизни на Ближнем Востоке, возможно, властям получится уговорить саудитов пойти на некий компромисс с Россией».



В такой схеме урегулирования конфликта видит резон и доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Свою точку зрения он усиливает тем, что у США давние партнёрские отношения с Саудовской Аравией, которые длятся практически с момента образования этого государства.

Но не всё так просто — что называется ребёнок вырос и отбился от рук — на сегодня для этого не существует даже какого-то механизма: законодательство США запрещает картели, какая-то координация возможна, но прямые сделки по типу ОПЕК подсудны по американскому законодательству. И большой вопрос, какой механизм Трамп собирается использовать для реализации этой идеи. Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Но всё же если получится договориться, то как будут восстанавливаться цены? По словам Хестанова, «сами шансы на то, что договориться удастся, пока смотрятся плохо».