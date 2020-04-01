Средняя цена нефти Urals в январе–марте снизилась на 24%

https://static.news.ru/photo/913d9af4-7441-11ea-a9e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Минфин РФ опубликовал данные, в которых говорится, что средняя цена нефти марки Urals в январе–марте 2020 года снизилась на 23,7%.

За аналогичный период прошлого года цена нефти этой марки составила $63,17 за баррель. Сейчас средняя цена сложилась в размере $48,18 за баррель. Таким образом, цена снизилась на $15 за баррель.

31 марта цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель. Стоимость партий Urals c поставкой в Средиземноморье достигла отметки в $15,25 за баррель, что стало минимумом с июня 1999 года.

С 1 апреля прекращает действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство. Если они это сделают, уже переполненный рынок сырья может принять ещё несколько миллионов баррелей в сутки, предупреждают аналитики. Единственное, что способно остановить нефтяников, — низкая стоимость энергоносителей: ведь в случае наращивания добычи цены упадут ещё сильнее, объяснили эксперты.