Спутниковая навигация для перевозчиков подорожает в 4 раза

Установка аппаратуры спутниковой навигации (АСН) обойдется перевозчикам пассажиров и опасных грузов примерно в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Установка будет обязательной, и ее будет необходимо произвести после первого сентября этого года. Таким образом, процедура подорожает в три-четыре раза по сравнению с нынешней ситуацией. На данный момент перевозчики могут установить несертифицированную версию АСН и sim-карту от ГЛОНАСС.

Аппаратура спутниковой навигации обеспечивает определение по сигналам передачу информации о местоположении транспортного средства, его путевом угле и скорости движения, времени и дате фиксации данных с интервалом передачи не более 30 секунд через систему «ЭРА-Глонасс» в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта.

В Ространснадзоре уточнили, что до осени этого года можно установить аналоговую версию АСН стоимостью от трех с половиной до пяти с половиной тысяч рублей. Аппаратура должна обеспечивать передачу данных в систему экстренного реагирования. Sim-карта сети связи ГАИС «ЭРА-Глонасс» выдается бесплатно, абонентская плата фиксированная и составляет 66 рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое для транспортных компаний утверждает отсрочку по установке системы ГЛОНАСС. Эта мера должна снизить административную нагрузку на транспортную отрасль, которая признана пострадавшей от пандемии коронавируса.