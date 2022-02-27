Спрос на жильё вырос на 15% на фоне роста курса рубля

Спрос на жильё в крупных городах вырос на 10–15%, несмотря на рост цен на фоне обострения геополитической ситуации и подорожания стройматериалов, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. По мнению экспертов, пока цены продолжат рост, но позже спрос начнет снижаться, а ставки на ипотеку увеличатся.

По словам экспертов, на фоне нынешней ситуации люди стремятся закрыть сделки, особенно с одобренной ипотекой, а также приобрести квартиры, пока остаётся в силе старое банковское предложение с умеренными ставками. Основными факторами увеличения интереса к новостройкам стали обострение геополитической ситуации, обвал курса рубля и перспектива дополнительных санкций со стороны Запада.

Курсы валют зафиксировали стремительный рост и достигли исторического максимума, что непременно отразится на себестоимости стройки и, соответственно, на цене квадратного метра, — сказала руководитель департамента оценки и аналитики Stone Hedge Кристина Недря.

При этом за последние дни выросли и ипотечные ставки. Как сказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, банки провели корректировку, не дожидаясь повышения ключевой ставки ЦБ. По его словам, в среднем они повышают ставки на 2–3 п.п., но некоторые намеренно доводят ставки до 20%, чтобы заёмщики не брали кредиты.

Между тем директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов полагает, что постепенно спрос на жилье будет снижаться, и в случае стабилизации геополитической обстановки цены могут снизится на 10-25%. На рынке первичного жилья всё будет зависеть от того, продлят ли власти льготную ипотеку после 1 июля. Другие эксперты отмечают, что в нынешних условиях властям необходимо субсидировать кредиты и расширить действующие льготные программы, чтобы минимизировать негативные последствия девальвации рубля.

Ранее попавший под санкции банк ВТБ объявил, что с понедельника, 28 февраля поднимает ставки по ипотеке на четыре процентных пункта. Из-за ситуации на Украине Запад ввёл блокирующие санкции в отношении банка, заморозив его активы в США и Великобритании.