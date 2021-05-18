Совфед выступил за поддержку беременных и семей с детьми

Совет Федерации одобрил закон о социальных выплатах для поддержки беременных женщин и семей с детьми, пишет РИА Новости.
Согласно документу, с 1 июля неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно ежемесячно будут
Кроме того, с 1 сентября больничный по уходу за ребенком до 8 лет будет оплачиваться в размере 100% среднего заработка. Как уточняется, документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, авторами соответствующей инициативы выступили председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, сенаторы и депутаты.
О необходимости введения соответствующих выплат заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 апреля. Его главной темой стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Президент также затронул тему безопасности и внешней политики.