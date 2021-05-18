Совфед выступил за поддержку беременных и семей с детьми

https://static.news.ru/photo/b71836ea-b891-11eb-8c15-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон о социальных выплатах для поддержки беременных женщин и семей с детьми, пишет РИА Новости.

Согласно документу, с 1 июля неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно ежемесячно будут начислять сумму, равную половине детского прожиточного минимума в регионе, а вставшим на учёт по беременности до 12 недель женщинам - пособие в размере 50% прожиточного минимума.

Кроме того, с 1 сентября больничный по уходу за ребенком до 8 лет будет оплачиваться в размере 100% среднего заработка. Как уточняется, документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, авторами соответствующей инициативы выступили председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, сенаторы и депутаты.

О необходимости введения соответствующих выплат заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 апреля. Его главной темой стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Президент также затронул тему безопасности и внешней политики.