Совфед предложил оплатить летний отдых детей в 2021 году из бюджета

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Июньские фьючерсы нефтяной смеси марки Brent торгуются на лондонской бирже ICE по $31,16 за баррель, что на 9,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Техасская светлая нефть WTI с поставкой в мае 2020 года также потеряла в цене 9,5%, она продаётся по $25,88 за баррель. Как писал NEWS.ru ранее, стоимость нефти марки Brent в...