Экономика

Совфед предложил оплатить летний отдых детей в 2021 году из бюджета

02:08, 06 апреля 2020
Фото: Server Amzayev/Russian Look

Комитет Совета Федерации по науке и культуре предлагает включить в федеральный бюджет России на 2021 год финансирование летнего отдыха детям, родители которых попали в трудную жизненную ситуацию.

Реализация инициативы потребует вложения пяти миллиардов рублей. На данный момент обеспечением детского отдыха в РФ занимаются региональные власти, пишут «Известия».

Необходимо вернуть статью расходов по финансированию летнего отдыха детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Уже больше четырёх лет этой статьи расходов нет в бюджете. В нашем комитете инициативу все поддержали. И мы будем на этом настаивать, — завила член комитета Елена Грешнякова.

Как сообщал NEWS.ru ранее, российские власти готовы к наступлению нового периода в экономике, который называется «новая реальность», заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у ЦБ и резервов правительства.

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