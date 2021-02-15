Советник Путина предрёк отказ развитых стран от нефти и газа из России

https://static.news.ru/photo/9499948a-6f97-11eb-82eb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советник президента России по климату Руслан Эдельгериев считает, что выход на первый план климатической повестки в развитых странах может привести к отказу от использования российских нефти и газа.

В мире наблюдается активизация усилий многих стран по повышению климатических амбиций и достижению углеродной нейтральности, с новой администрацией это касается и США. Подобное может привести к тому, что сформируется определённый «климатический клуб», в который не войдут страны с углеродоёмкой экономикой. Это может привести к росту напряжённости и давления на Россию, — заявил Эдельгериев в интервью «Коммерсанту».

Он добавил, что в рамках давления могут накладываться запреты на инвестирование в углеродные проекты, на покупку российских энергоносителей, а также некоторой отечественной продукции из-за высокой углеродоёмкости. Из-за неприспособленности системы мониторинга выбросов парниковых газов и ценообразования на эти выборы Россия рискует превратиться в некий «углеводородный офшор», то есть страну, которая будет брать вредное производство на себя. По словам Эдельгериева, это может привести к технологическому отставанию российской экономики и отраслевым санкциям.

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД России Сергей Лавров провёл 13 февраля переговоры со специальным представителем президента Соединённых Штатов по вопросам климата Джоном Керри. Они обсудили реализацию Парижского соглашения по климату и договорились развивать контакты Москвы и Вашингтона по этому вопросу.