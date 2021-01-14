Советник Байдена выступил против санкций в отношении «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/8f15d6da-572e-11eb-b583-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Советник выигравшего президентские выборы в США Джо Байдена по внешней политике Николас Бёрнс считает, что действие санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» нужно приостановить.

Вместе с тем, по мнению политика, необходимо также приостановить и работы по строительству трубопровода, что может способствовать сближению Германии и Соединённых Штатов.

Страны Европы должны остановить строительство газопровода, а Соединённые Штаты — приостановить санкции. Это предоставит возможность конфиденциально обсуждать вопрос с правительством Германии и другими заинтересованными государствами, — цитирует Бёрнса издание FAZ.

Ранее британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, проект опасен тем, что ведёт «напрямую в Россию», в обход всех газовых и нефтяных сетей, а также проходит через территории стран НАТО.

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказываются против «Северного потока — 2». Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт, писал NEWS.ru.