Соглашение о сдерживании цен на сахар и масло могут подписать 16 декабря

https://static.news.ru/photo/e6e7934a-3ecd-11eb-b58e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соглашение между производителями и ретейлерами по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло может быть заключено раньше озвученного министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым срока. По некоторым данным, это может произойти 16 декабря.

Завтра будут подписываться под СМИ и камеры, — сообщил ТАСС источник, близкий к ходу обсуждения соглашений.

Накануне первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов провёл первое заседание Межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Участники встречи детально обсудили вопросы, касающиеся подписания соглашений между производителями базовых продуктов и розничными сетями, которые предусматривают снижение цен при поставке для торговых сетей и ограничение цен в рознице. Кроме того, рассмотрены вопросы, связанные с оперативной доработкой и принятием актов правительства России, направленных на снижение и стабилизацию цен. Также даны поручения по организации ежедневного мониторинга потребительских цен на социально значимые товары.

В заседании рабочей группы, созданной по распоряжению премьера Михаила Мишустина, приняли участие представители Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, Минсельхоза, ФАС, ФНС, Росстата и Россельхознадзора.

Ранее президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам он указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла. Кроме того, глава государства оказался недоволен «экспериментами» с пошлинами на подсолнечное масло. Кадры с этого совещания показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Между тем стало известно, что сотрудники Минсельхоза РФ прорабатывают комплекс решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты питания. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, предложения будут представлены в середине декабря. При этом он заявил, что ряд мер уже приняты. Например, с 9 января 2021 года в России вводится пошлина на экспорт подсолнечника, чтобы избежать дефицита сырья на внутреннем рынке. Представители сахарной отрасли тоже пообещали минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованного роста, писал NEWS.ru.