СМИ: Минфин может перераспределить в бюджете свыше 900 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/60f0b5da-7fb7-11ea-9dd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 900 млрд рублей могут быть перераспределены бюджете министерством финансов РФ для финансирования «второго пакета» мер по поддержке российской экономики.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на один из обсуждаемых правительством вариантов финансирования. По её данным, общий план господдержки составляет 1,5 трлн рублей. Из них 740 млрд рублей выявлено в результате ревизий предыдущих бюджетных планов.

180 млрд рублей будут использоваться для поддержки занятости, выплат пособий и оплаты больничных листов. 340 млрд рублей выделят на снижение страховых взносов и кредиты малому и среднему бизнесу. Около 135 млрд рублей пойдут на реализацию отраслевых мер поддержки. 370 млрд рублей выделят на сбалансирование бюджетов субъектов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что некоторые отрасли экономики РФ в результате распространения коронавируса и связанных с этим ограничений могут потерять 17,9 трлн рублей. Угроза потери работы нависла над 15,5 млн россиян, подсчитали эксперты Национального рейтингового агентства (НРА).