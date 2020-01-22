https://static.news.ru/photo/419c64f2-3d97-11ea-bc7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По данным источника, знакомого с расчётами Минфина, на выполнение озвученных в послании президента России Владимира Путина задач потребуется 4,5 трлн рублей

Инсайдер сообщил, что вплоть до 2024 года придётся дополнительно изыскивать каждый год по 500 млрд рублей. На план Путина, как считает источник, возможно, придётся потратить остатки средств, скопившихся на счетах казначейства, и деньги из Резервного фонда, пишут «Известия».

В Министерстве финансов изданию пояснили, что дополнительные средства будут взяты из ресурсов федерального бюджета. В частности, из вышеупомянутого Резервного фонда, за счёт улучшения администрирования доходов, борьбы со схемами уклонения от уплаты налогов.

Как писал NEWS.ru ранее, побороть бедность, разобраться с пенсионным возрастом, ввести персональную ответственность министров за невыполнение национальных проектов, возродить доверие между властью и бизнесом — эти и ряд других планов уже озвучил новоиспечённый премьер Михаил Мишустин. О том, добьётся ли заявленных целей кабмин под руководством человека, который «закончил школу почти на отлично», — рассуждали эксперты.