Средства от стран-должников за поставленную ранее военную технику начали поступать в Россию. Решена проблема, которая возникла из-за проводки платежей в долларах.
Об этом
Долг импортёров российского вооружения, по неофициальным данным, по итогам 2018 года составлял около $3 млрд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российское руководство обдумывает продажу Ирану средств противоракетной обороны (ПРО) после того, как на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани в регионе возник риск конфронтации. То, что подобные мысли у части военной и политической элиты действительно есть, продемонстрировали заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Реакция на его выступления, как правило, даёт Кремлю почву для анализа.
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