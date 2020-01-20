https://static.news.ru/photo/d8fccac8-3b24-11ea-b4f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Средства от стран-должников за поставленную ранее военную технику начали поступать в Россию. Решена проблема, которая возникла из-за проводки платежей в долларах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества. По словам собеседника агентства, Россия и страны-импортёры отходят от доллара в расчётах. Теперь они осуществляются в национальных валютах, в числе которых и евро.

Долг импортёров российского вооружения, по неофициальным данным, по итогам 2018 года составлял около $3 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское руководство обдумывает продажу Ирану средств противоракетной обороны (ПРО) после того, как на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани в регионе возник риск конфронтации. То, что подобные мысли у части военной и политической элиты действительно есть, продемонстрировали заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Реакция на его выступления, как правило, даёт Кремлю почву для анализа.