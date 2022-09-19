СМИ раскрыли планs Heineken выпустить конкурента Coca-Cola «Коммерсант»: структура Heineken в России может выпустить конкурента Coca-Cola

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Российская структура нидерландской пивоваренной компании Heineken минувшим летом зарегистрировала ряд товарных знаков, в названии которых фигурирует «Кола». В описании указано, что напитки могут разливаться в стеклянные и пластиковые бутылки, а также в алюминиевые банки. Изготовителями указаны российские заводы и компании. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на документы Росаккредитации.

Продукты заявлены под названиями «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон».

Издание отмечает, что ранее у компании уже был опыт работы с лимонадами «Шихан», в связи с чем попытка воспользоваться уходом с российского рынка компаний Coca-Cola и PepsiCo является логичной.

Компания Heineken является третьим производителем пива в России. Она выпускает такие наименования, как Amstel, «Охота», «Три медведя» и ряд других. Предприятия компании расположены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Хабаровске и Стерлитамаке. Выручка в России за 2021 год составила 36,9 млрд рублей.

В конце марта в Heineken объявили о решении из-за «сложившихся обстоятельств» передать российский бизнес новому собственнику.

Ранее основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров сообщил со ссылкой на уведомление от компании, что Coca-Cola HBC будет продавать в России напиток под брендом «Добрый кола». Подразделение компании в РФ при этом переименовано в Multon Partners.

В июне компания Coca-Cola oбъявила, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в РФ, в том числе Coca-Cola, Sprite, Fanta и сок «Добрый».

В августе российская компания — производитель соков «Мултон», принадлежащая Coca-Cola, рассказала о том, что готовит масштабный ребрендинг. Ожидалось, что обновления коснутся напитков Cola и Fanta.