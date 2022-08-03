Coca-Cola и Fanta получат новые названия Mash: Coca-Cola и Fanta в России переименуют в «Добрый Cola» и «Добрый Orange»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская компания-производитель соков «Мултон», принадлежащая Coca-Cola, готовит масштабный ребрендинг, сообщает Mash. Обновления коснутся газированных напитков Cola и Fanta, которым присвоят новые названия. Так, Coca-Cola станет «Добрый Cola» a Fanta — «Добрый Orange». В линейку напитков также войдут новые вкусы Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. При этом Schweppes получит название «Rich тоник».

В линейке будут: «Добрый Cola» — незабываемая классика. «Добрый Orange» — бывшая Fanta. Увы, Sprite не заменят — напиток и до того не пользовался спросом. Добавятся и новые отечественные вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. А Schweppes превратится в «Rich тоник», — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала, производить напитки будут в России, а цена, предположительно, останется прежней. Первая продукция может оказаться на полках магазинов уже этой осенью.

Ранее стало известно, что компания Coca-Cola официально уходит из России. Производиться и продаваться напиток на территории страны больше не будет. Когда он может закончиться, не стали уточнять.

В июне Coca-Cola провела презентацию новой газировки в России, которая станет аналогом их знаменитых напитков. Останутся привычные цвета лимонадов, а новыми названиями станут Funky Monkey Cola и Funky Monkey Orange.