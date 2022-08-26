Coca-Cola провела ребрендинг своей продукции в России Coca-Cola будет продавать в России напиток под брендом «Добрый кола»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Coca-Cola HBC будет продавать в России напиток под брендом «Добрый кола», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уведомление от компании, которое получил основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров. Подразделение компании в РФ переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»).

Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет «Добрый кола» называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать, — сообщил Гончаров.

Он добавил, что новому напитку придется конкурировать с российскими производителями, которые на фоне ухода мирового гиганта приступили к розливу собственных «кольных напитков».

В июне компания Coca-Cola oбъявила, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в РФ, в том числе Coca-Cola, Sprite, Fanta и сок «Добрый». Российские клиенты дистрибьютора в данный момент находятся в процессе исчерпания запасов.

В августе российская компания — производитель соков «Мултон», принадлежащая Coca-Cola, рассказала о том, что готовит масштабный ребрендинг. Обновления коснутся газированных напитков Cola и Fanta, которым присвоят новые названия. Так, Coca-Cola получит название «Добрый Cola» a Fanta — «Добрый Orange».