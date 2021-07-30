Смертность в ДТП хотят снизить с помощью беспилотников

Запуск беспилотных автомобилей на дорогах России позволит снизить число смертельных аварий на 8%. А использование автономных грузовиков на 15% снизит себестоимость и на 25% повысит скорость перевозки грузов, приводит мнение замминистра транспорта Кирилла Богданова РИА Новости.

Указанные эффекты рассчитаны Минтрансом и заложены в стратегию цифровой информации.

Мы совместно с бизнес-сообществом, грузоперевозчиками и разработчиками приступили к реализации нашего проекта «Беспилотные логистические коридоры», одобренного ранее правительством РФ, — заявил Богданов.

На данный момент практически каждый день производится обслуживание этого проекта. Оно происходит на площадке ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

В течение месяца подготовим совместную дорожную карту, чтобы обеспечить проведение экспериментов по запуску беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева» не позднее следующего года, а полноценное коммерческое внедрение — до 2024 года, — добавил представитель Минтранса.

Отмечается, что реализация проекта «Беспилотные логистические коридоры» сделает трассу М-11 первой в мире, где будет возможен проезд как бескабинных грузовиков, так и для доработанных серийных моделей. Такой подход обеспечит формирование беспилотных логистических коридоров, которые будут привлекательными для азиатских и европейских компаний. Это позволит повысить доходы бюджетов всех уровней и в десять раз увеличить транзитный поток по территории России.

Ранее холдинг «Вертолёты России», состоящий в госкорпорации «Ростех», планирует создавать дроны, способные поднимать грузы до 200 кг и тонны. Сейчас в России есть беспилотники с максимальной грузоподъёмностью 50 и 70–80 кг. Это БАС-200 и VRT300.