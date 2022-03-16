«Ситуацию не изменит»: финансист оценил последствия дефолта для России

Дефолт, который предрекают России рейтинговые агентства, будет результатом кризиса, а не причиной, заявил финансовый аналитик Ян Арт «Царьграду». Россиянам он не страшен, потому что не изменит происходящего ни в какую сторону, считает аналитик.

Парадоксально, но на бытовом обывательском уровне нам сейчас дефолт уже не страшен. Потому что он только закрепит произошедшее — обесценивание рубля, замораживание активов Центробанка. Поэтому я бы успокоил наших граждан: сейчас мы слово «дефолт» воспримем как некоторое слово из новостей. Для нас это слово ситуацию никак не изменит ни в худшую, ни в лучшую сторону, — сказал Арт.

Вероятный ущерб от него — снижение покупательной способности рубля, но сейчас его курс по отношению к доллару не так уж важен, считает финансист. А вот дефолт по облигациям федерального займа отразится на банковской системе, но всё равно не сможет её обрушить, заявил Арт.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинги семи российских госкомпаний до уровня «С», то есть преддефолтного. Такое решение связано с понижением суверенного рейтинга РФ. Изменения затронули РЖД, «Роснано», «Автодор», «Почту России», ФПК, банк ДОМ.РФ, а также «Связьинвестнефтехим», находящийся в 100-процентной собственности Татарстана.