Силуанов рассказал, как Россия намеревается выплачивать госдолг в июне Силуанов: РФ к июньской выплате по госдолгу готовит механизм расчёта в рублях

Антон Силуанов / Фото Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Россия к июньской выплате по государственному долгу готовит механизм, позволяющий выплаты в рублях. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, подобные возможности были прописаны в договорённостях при получении займов.

В ряде иностранных займов у нас были предусмотрены возможности выплаты в рублях. В последние все заимствования на западных рынках мы такую возможность прописывали. Но заимствования, которые были произведены в прошлые годы, не содержали такой нормы. Поэтому мы будем дополнять, по сути дела, эти условия возможностью оплаты в рублях с последующей конвертацией в иностранную валюту. Такие предложения мы сейчас готовим в правительстве, — рассказал министр.

По его мнению, до следующей выплаты, которая пройдёт в конце июня, подобный механизм уже будет подготовлен.

Силуанов также назвал странной и экзотической мерой отказ американских властей от продления лицензии для оплаты российского госдолга.

Минфин США отказался продлить лицензию для обслуживания внешнего долга России, срок действия которой истек 25 мая. Американским банкам и гражданам будет запрещено получать выплаты по российским бондам.

Ранее Силуанов заявил, что Россия продолжит обслуживать госдолг и будет стремиться избежать дефолта, так как страна намерена сохранить статус надежного заемщика и надежного партнера. По этой причине, даже несмотря на ограничения со стороны Запада, Россия будет обслуживать свой долг.