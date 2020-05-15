Шмыгаль положительно отреагировал на решение ФРГ по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/1f45f8e6-96ac-11ea-a30b-fa163e074e61_660.jpg Денис Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Федеральное сетевое агентство (BNA) ФРГ, отказав оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG в освобождении газопровода от требований Газовой директивы ЕС, приняло правильное решение. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии до 24 мая 2020 года должно было вынести окончательное решение о том, распространяются ли на «Северный поток — 2» правила обновлённой Газовой директивы Евросоюза. Однако оно отказало компании Nord Stream 2 AG в освобождении трубопровода от этих правил.

Приветствую решение Германии не выводить «Северный поток — 2» из-под требований обновлённой Газовой директивы ЕС. Такие действия регулятора демонстрируют преданность единым правилам ЕС, независимо от компании или страны, — отметил украинский политик.

Шмыгаль добавил, что Украина остаётся надёжным партнёром ЕС в вопросе обеспечения транзита энергоресурсов, говорится на сайте украинского правительства.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат ГД прокомментировал решение ФРГ по «Северному потоку — 2».