Регулятор ФРГ не стал освобождать «Северный поток — 2» от директивы ЕС

https://static.news.ru/photo/fbcb6398-967d-11ea-b7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Федеральное сетевое агентство Германии отказало компании Nord Stream 2 AG в освобождении трубопровода «Северный поток — 2» от правил Газовой директивы Европейского союза.

Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части «Северного потока — 2», пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования, — говорится в решении регулятора.

Там отметили, что необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил директивы является его реализация до 23 мая 2019 года.

Как ранее писал NEWS.ru, Федеральное сетевое агентство Германии до 24 мая 2020 года должно было вынести окончательное решение о том, распространяются ли на трубопровод «Северный поток — 2» правила обновлённой Газовой директивы Евросоюза.