Регулятор ФРГ к 24 мая вынесет решение по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/7428b1b6-1c89-11ea-ab5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa

Федеральное сетевое агентство Германии до 24 мая 2020 года должно вынести окончательное решение о том, распространяются ли на трубопровод «Северный поток — 2» правила обновлённой Газовой директивы Евросоюза.

Решение будет вынесено самое позднее к 24 мая 2020 года, — передаёт ТАСС сообщение представителя пресс-службы регулятора.

В середине января 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии приняло от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG заявки на выведение обоих трубопроводов из-под действия обновлённой директивы ЕС.

Как ранее писал NEWS.ru, задержка строительства «Северного потока — 2» не создаст угроз для энергетического рынка Евросоюза, так как в условиях пандемии коронавируса спрос на газ находится в стагнации. Такое мнение высказал завкафедрой европейской интеграции МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам Николай Кавешников.