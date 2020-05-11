Регулятор ФРГ к 24 мая вынесет решение по «Северному потоку — 2»

Федеральное сетевое агентство Германии до 24 мая 2020 года должно вынести окончательное решение о том, распространяются ли на трубопровод «Северный поток — 2» правила обновлённой Газовой директивы Евросоюза.
Решение будет вынесено самое позднее к 24 мая 2020 года, — передаёт ТАСС сообщение представителя пресс-службы регулятора.
В середине января 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии приняло от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG заявки на выведение обоих трубопроводов из-под действия обновлённой директивы ЕС.
Как ранее писал NEWS.ru, задержка строительства «Северного потока — 2» не создаст угроз для энергетического рынка Евросоюза, так как в условиях пандемии коронавируса спрос на газ находится в стагнации. Такое мнение высказал завкафедрой европейской интеграции МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам Николай Кавешников.
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