Депутат ГД прокомментировал решение ФРГ по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/e934bd60-969b-11ea-9a92-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/Global Look Press

Член Комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков прокомментировал решение Федерального сетевого агентства Германии отказать компании Nord Stream 2 AG в выведении «Северного потока — 2» из-под Газовой директивы ЕС.

Я не думаю, что это конец пути, поскольку сами немцы заинтересованы в строительстве «потока» и получении российского газа. Наверняка они испытывают тяжелейшее давление со стороны Соединённых Штатов, которые выступали против «Северного потока — 2» и, видимо, продолжают эту борьбу, — передаёт его слова р адио Sputnik .

Примаков отметил, что Вашингтон не хочет, чтобы проект был завершён. Германии, по его словам, приходится реагировать на давление Штатов.

Однако, по его словам, в ФРГ достаточно людей, заинтересованных в надёжных поставках источников энергии.

Как ранее писал NEWS.ru, Nord Stream 2 AG не исключает обжалования решения Федерального сетевого агентства Германии, которое отказалось вывести газопровод из-под ограничений, установленных Газовой директивой ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе оператора проекта «Северный поток — 2».