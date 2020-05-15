Оператор «Северного потока — 2» может оспорить решение регулятора ФРГ

https://static.news.ru/photo/0a3071c4-9694-11ea-8bdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Axel Schmidt/Global Look Press

Nord Stream 2 AG не исключает обжалования решения Федерального сетевого агентства Германии, которое отказалось вывести газопровод из-под ограничений, установленных Газовой директивой ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе оператора проекта «Северный поток — 2».

Ожидаем получения официального решения, затем оценим его и рассмотрим дальнейшие действия по защите наших прав, включая обжалование этого решения в немецких судах. Апелляция возможна в течение одного месяца после принятия решения, — цитирует компанию ТАСС.

В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что отклонение их заявки показывает дискриминационное действие изменённой Газовой директивы ЕС. Однако решение не повлияет на достройку трубопровода.

Федеральное сетевое агентство Германии до 24 мая 2020 года должно было вынести окончательное решение о том, распространяются ли на трубопровод «Северный поток — 2» правила обновлённой Газовой директивы Евросоюза.

Однако, как писал NEWS.ru, оно отказало компании Nord Stream 2 AG в освобождении трубопровода «Северный поток — 2» от правил Газовой директивы Европейского союза.