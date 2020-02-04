https://static.news.ru/photo/f751812c-4712-11ea-98f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин Хакасии сообщил, что региональный бюджет не сбалансирован на 14 млрд рублей, что составляет треть от плановых расходов.

Ведомство планирует обратиться к федеральным властям в связи с нехваткой средств. В частности, бюджетом не обеспечены такие статьи расходов, как обеспечение жизнедеятельности учреждений бюджетной сферы, развитие инфраструктуры, поддержка сельхозпроизводителей и так далее, передаёт РБК.

Помимо получения финансовой помощи из федерального бюджета, в регионе рассматривают вариант коммерческого кредитования на несколько миллиардов рублей, чего хватит для исполнения социальных обязательств только до лета 2020 года в лучшем случае.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует вложить 53 млрд рублей в развитие ЖКХ в регионе.