Минфин Хакасии сообщил, что региональный бюджет не сбалансирован на 14 млрд рублей, что составляет треть от плановых расходов.
Ведомство планирует обратиться к федеральным властям в связи с нехваткой средств. В частности, бюджетом не обеспечены такие статьи расходов, как обеспечение жизнедеятельности учреждений бюджетной сферы, развитие инфраструктуры, поддержка сельхозпроизводителей и так далее,
Помимо получения финансовой помощи из федерального бюджета, в регионе рассматривают вариант коммерческого кредитования на несколько миллиардов рублей, чего хватит для исполнения социальных обязательств только до лета 2020 года в лучшем случае.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует вложить 53 млрд рублей в развитие ЖКХ в регионе.
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