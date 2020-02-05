В 2020 году падение рынка машин может составить 8-10%, заявили NEWS.ru представители авторитейла. Цены могут подскочить на новостях о росте утилизационного сбора и из-за обновления модельного ряда. Опрошенные дилеры авто объяснили, что нужно сделать правительству, чтобы этого не происходило.

Мы прогнозируем, что в 2020 году в отличие от прошлого года рост цен на автомобили может превысить уровень инфляции — в нашей стране увеличение цен на автомобили не соответствует инфляционным темпам и даже сможет его догнать, — сказала NEWS.ru PR-менеджер Автомобильной группы «Авилон» Алина Сидорина.

По её словам, есть «шанс получить больший прирост в ценах, чем даже в предыдущие годы». Сидорина уточнила, что падение авторынка по итогам 2020 года «может составить до минус 10%».

В 2019 году, отметила PR-менеджер, в дилерской сети «Авилона» был зафиксирован рост стоимости автомобилей от 2 до 6%.

С тем, что, по её мнению, цены на транспортные средства могут подскочить из-за утилизационного сбора, согласен и президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

В прошлом году на рост цен влиял увеличенный НДС, в этом — утильсбор. Ведь даже тем производителям, которым государство компенсирует утилизационный сбор, это делается со значительной задержкой. А это значит, что им нужно закладывать в стоимость расходы на финансирование и обеспечение утилизационного сбора, не считая ужесточения требований по компенсациям. Поэтому пока дилеры не понимают, получат ли они компенсацию в полном объёме или не в полном из-за балльной системы расчёта в зависимости от локализации. Олег Мосеев президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД)

Поэтому, по его словам, «импорт дорожает в прямом смысле на сумму утилизационного сбора, и локализованный продукт также становится дороже, хотя и в меньшем объёме». По прогнозам президента РОАД, в 2020 году автомобильный рынок в России упадёт «на минус 8%».

Как объяснил NEWS.ru директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников, цены на новые машины в январе поднимаются из года в год, и в этом нет ничего удивительного. Он также, как и вышеперечисленные эксперты, полагает, что в этом году фактором повышения, помимо инфляции, стало и увеличение утилизационного сбора.

В то же время, говорит автодилер, как можно было видеть на примере прошлых лет, корректировки прайс-листов происходят в течение всего года на отдельные модели и комплектации. Резкий скачок цен мог бы отпугнуть покупателей, поэтому обычно они растут постепенно, уточнил аналитик. По оценкам Мирошникова, только из-за повышения утильсбора стоимость новых авто должна вырасти на 2-5% в зависимости от класса и страны производства.

Илья Питалев/РИА Новости

Между тем, в ценовом сегменте от 1 до 2 млн рублей сейчас сохраняется значительный отложенный спрос, который пока не может реализоваться, добавляет специалист.

Если правительство не будет готово предложить каких-то дополнительных мер стимулирования автомобильной отрасли, помимо уже анонсированного продолжения действия программ «первый автомобиль» и «семейный автомобиль» с лимитом до миллиона рублей, то снижение рынка может ускориться, — сказал Владимир Мирошников.

Согласно его прогнозу, в свете сказанного представляется реалистичным, что по итогам 2020 года рынок может опуститься на 8-10%.

По данным специздания «АвтоБизнесРевю», в 2019 году российский авторынок сократился на 2%. Согласно подсчётам комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), покупателей нашли 1,76 млн легковых и лёгких коммерческих машин. Из них в декабре было продано 179 235 автомобилей — на 2% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года, и на 14% больше в сравнении с ноябрем 2019-го.

Общие продажи за IV квартал 2019 года остались в негативной зоне, показывая 3%-ное падение по сравнению с таким же периодом прошлого года. В целом продажи в 2019 году составили 1,76 млн единиц, что на 41 тысячу или 2,3% ниже уровня 2018 года. В наступившем году мы ожидаем похожей по сложности ситуации на рынке, — цитирует «АвтоБизнесРевю» слова председателя Комитета автопроизводителей AEB Йорга Шрайбера.

Его прогноз на 2020-й: 1,72 млн автомобилей, что представляет собой дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в прошлом году.