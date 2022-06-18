Сечин сравнил экономику России с Ноевым ковчегом Сечин: Россия — это спасительный Ноев ковчег для мировой экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Россия со своим энергетическим потенциалом является Ноевым ковчегом для мировой экономики, заявил на ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает РИА Новости. По его словам, Россия в состоянии обеспечивать мир энергетическими ресурсами на долгие годы вперед.

В этих условиях важен ответ на вопрос — где он, Ноев ковчег мировой экономики? Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как «Восток Ойл», может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах и, безусловно, и есть этот спасительный ковчег, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что целью экономики России на годы вперед является её уверенное развитие. Он добавил, что для этого потребуется изменить принципы существования страны.

Путин до этого также указывал на то, что российская экономика не оправдала мрачные прогнозы, озвученные весной. По словам главы государства, эти слухи были инструментами информационной борьбы.