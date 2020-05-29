Сечин опроверг нехватку нефти из-за снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/f014604c-a184-11ea-80bb-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сечин Фото: kremlin.ru

Компания «Роснефть» выполнит все свои обязательства по заключённым контрактам на поставку нефти. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя информацию Reuters о том, что компании не хватает нефти для зарубежных покупателей из-за снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

«Роснефть» без всякого сомнения строго выполнит все свои обязательства по заключённым контрактам на поставку нефти и нефтепродуктов перед российскими и международными контрагентами, — говорится в официальном заявлении компании.

Накануне агентство Reuters, ссылаясь на источники в отрасли, сообщило, что «Роснефть» проинформировала Минэнерго о не готовности к дальнейшему сокращению добычи, поскольку уже испытывает недостаток нефти для выполнения необходимых поставок на внутренний и внешний рынки.

Как писал NEWS.ru, первый вице-президент «Роснефти» Павел Фёдоров заявил, что компания имеет возможность снизить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Кроме того, по его словам, риски последующего восстановления добычи «Роснефть» считает управляемыми.

9 марта углеводородный рынок обвалился более чем на 30%. Поводом для колебаний нефтяных цен стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки.