Сдаваемые в аренду квартиры войдут в госсистему по аренде жилья

Частные квартиры, сдаваемые в аренду, будут вовлекать в государственную систему арендного жилья. Соответствующие нормативные документы примут до лета 2022 года. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как уточнил вице-премьер, квартиры будут регистрировать на разрабатывающейся сейчас информационной платформе учёта договоров найма, которую смогут использовать и региональные, и муниципальные власти. Платформа будет насыщена удобными сервисами для пользователей и будет способствовать формированию цивилизованного рынка арендного жилья.

Портал планируется интегрировать с налоговой службой, Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства и другими системами. По оценке Минстроя, сейчас в стране сдаётся 5,2 млн квартир, после легализации рынка бюджет сможет собирать 200 млрд рублей налогов ежегодно.

Ранее российским арендодателям предрекли серьёзные проблемы из-за намерения российских властей возложить на хозяев квартир ответственность за поведение арендаторов. В этом случае вложение денежных средств в покупку жилья для сдачи в аренду с большой долей вероятности может стать нецелесообразным.