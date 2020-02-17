https://static.news.ru/photo/ec3ee8de-5193-11ea-a0d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проанализировать сделку по покупке акций Сбербанка у Банка России за счёт денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) собирается Счётная палата (СП). Об этом заявил аудитор ведомства Алексей Саватюгин.

Он пояснил РБК, что сумма покупки очень значимая, особенно, если сделка будет проходить по рыночной стоимости. Сбербанк при этом является лидером и по рыночной капитализации, отметил аудитор.

Они все время спорят: Сбербанк, «Газпром» и «Роснефть» — три у нас главных лидера. Дальше вопрос: что с полученной суммой будет делать Банк России? На что он её направит? — задал вопрос Саватюгин.

Как предположил аудитор СП, доход от продажи акций Сбербанка может пойти обратно в бюджет России. Дело в том, что большую часть своей прибыли Центробанк и так отдаёт государству, однако в этом случае придётся объяснять экономический смысл этой сделки.

Своё решение о продаже контрольного пакета Сбербанка регулятор ранее объяснил тем, что ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа». Таким образом, нынешняя инвестиция, отметили в ЦБ, будет соответствовать целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения.

Как писал NEWS.ru, 17 февраля кабмин внёс в Госдуму законопроект «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком РФ от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества „Сбербанк России“».