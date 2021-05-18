«Сбер» начал выдавать деньги до зарплаты

«Сбер» запустил сервис «Деньги до зарплаты», который позволит зарплатным клиентам получать мгновенные займы. Об этом говорится на сайте кредитной организации.
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Как уточняется, ставка для таких быстрых кредитов будет на уровне 1,7% в месяц. Сервис доступен в разделе «Мои привилегии» приложения, а также в разделе кредитования на главном экране. Воспользоваться им могут заёмщики, с которыми у банка выстроены долговременные отношения, и платёжеспособность которых подтверждена и предсказуема.
Ранее сообщалось, что в апреле количество выданных российскими банками потребительских кредитов сократилось на 11,5% по сравнению с мартом. Так, число оформленных ссуд составило 1,22 млн.