«Сбер» начал выдавать деньги до зарплаты

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«Сбер» запустил сервис «Деньги до зарплаты», который позволит зарплатным клиентам получать мгновенные займы. Об этом говорится на сайте кредитной организации.

Речь идёт о суммах от одной тысячи рублей до 30 тысяч рублей. Для получения денег необходимо подать заявку в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Она будет рассмотрена в течение нескольких минут, после чего нужная сумма поступит на карту клиента.

Как уточняется, ставка для таких быстрых кредитов будет на уровне 1,7% в месяц. Сервис доступен в разделе «Мои привилегии» приложения, а также в разделе кредитования на главном экране. Воспользоваться им могут заёмщики, с которыми у банка выстроены долговременные отношения, и платёжеспособность которых подтверждена и предсказуема.

Ранее сообщалось, что в апреле количество выданных российскими банками потребительских кредитов сократилось на 11,5% по сравнению с мартом. Так, число оформленных ссуд составило 1,22 млн.