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Научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука Алексей Конторович заявил, что к 2050 году могут появиться роботизированные буровые установки, которые будут добывать нефть и газ автоматически.

По его словам, соответствующие работы уже ведутся, передаёт «Интерфакс». Они должны работать подо льдами Арктики. Кроме того, проводится разработка буровой платформы с защитой ото льда. Она будет предназначена для использования...