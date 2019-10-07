Один из работников Сбербанка продал информацию преступной группировке. Он передал информацию о пяти тысячах учётных записей кредитных карт.
Дополнительно было установлено, что в конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в «теневом Интернете» в совокупности пять тысяч учётных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, — говорится в сообщении Сбербанка.
Однако кредитная организация подчёркивает, что значительное количество данных является устаревшим и неактивным, передаёт
Вечером 3 октября стало известно, что Сбербанк столкнулся с крупнейшей утечкой данных. Данные о 60 млн кредитных карт клиентов банка оказались в свободном доступе на форуме, заблокированном Роскомнадзором, сообщал News.ru.
При этом в банке заверили, что произошедшее не несёт угрозы средствам клиентов. После проведения внутреннего расследования 5 октября в Сбербанке заявили, что сотрудник кредитной организации дал признательные показания в связи с утечкой. В настоящее время с ним работают следственные органы.
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